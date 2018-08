Tv-tip van de dag: 'La pazza gioia', de Italiaanse 'Thelma & Louise'

Villa Biondi, gelegen in het prachtige landschap van de Toscaanse heuvels nabij Pistoia, is een instelling voor vrouwen met psychische stoornissen. Een van de patiënten is Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi), een excentrieke spraakwaterval die erin slaagt om elke situatie naar haar hand te zetten, vaak met behulp van leugens. Wanneer ze beweert dat ze de nummers van George Clooney en Giorgio Armani in haar telefoon heeft zitten, zijn er weinigen die haar durven tegen te spreken.

Micaela Ramazzotti en Valeria Bruni Tedeschi zijn formidabel als dolende duo dat meer een gevaar vormt voor zichzelf dan voor de samenleving

Nieuwkomer Donatella (Micaela Ramazzotti) is dan weer een introverte, wantrouwige en getatoeëerde jonge vrouw die een tragisch geheim met zich meedraagt, meteen ook de reden waarom ze regelmatig in een verlammende depressie verzinkt en met zelfmoordgedachten kampt.

Toch klikt het tussen de twee tegenpolen. Op een dag stelen ze een knalrode Lancia Appia met open dak en gaan ze er samen vandoor. Wat volgt, is een avontuurlijke reis die de twee vrouwen steeds dichter bij elkaar brengt.

Regisseur Virzi, die intussen zijn eerste Hollywoodfilm afleverde ( The Leisure Seeker, met Helen Mirren en Donald Sutherland), vindt het evenwicht tussen drama en komedie, al is La pazza gioia, goed voor een rits belangrijke Italiaanse filmprijzen, ook een liefdesverklaring aan zijn actrices. Ramazzotti, Virzi's echtgenote, en Bruni Tedeschi, die zich liet inspireren door het personage van Blanche Dubois uit Tennessee Williams' A Streetcar Named Desire, zijn formidabel als het dolende duo dat meer een gevaar vormt voor zichzelf dan voor de samenleving.