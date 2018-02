Tv-tip van de dag: 'Escape from New York', een feest van cynische oneliners.

Vandaag heerst in New York relatieve peis en vree. Dat was even anders begin jaren tachtig. Crack liet een spoor van dood en leed achter in de Big Apple, en er werd een recordaantal moorden gepleegd. Met zijn cynische scifithriller Escape from New York speelde horrormaestro John Carpenter anno 1981 in op die miserabele situatie.

Escape from New York speelt zich af in een toen 'nabije toekomst', namelijk 1997. Omdat het misdaadcijfer in de VS met vierhonderd procent gestegen is, heeft de overheid Manhattan omgeturnd in een zwaarbeveiligde gevangenis, een strafkolonie afgeboord met een vijftien meter hoge muur.

Wanneer Air Force One wordt gekaapt en de capsule met de president op het stadseiland neerstort, wordt bajesklant Snake Plissken (Kurt Russell, toen een Disney-tienerster) geconfronteerd met een dilemma. De cynische antiheld met ooglap en vileine grijns kan zijn vrijheid terugwinnen als hij de president (Donald Pleasence) én diens koffertje met vitale info uit de handen van topcrimineel The Duke (soul- en funklegende Isaac Hayes) bevrijdt. Er schuilt wel een addertje onder het gras: Plissken heeft slechts vierentwintig uur om zijn opdracht te volbrengen, anders ontploft de chip die in zijn nek is ingeplant.

Dat Carpenters Manhattan er niet echt geloofwaardig uitziet, moet je erbij nemen. De film werd grotendeels in St. Louis, Missouri en in de buurt van Los Angeles gedraaid, omdat alles in New York filmen te duur was. Toch zijn enkele van de meest iconische landmarks van Manhattan, zoals een overwoekerd Central Park, de Brooklyn Bridge of een vervallen World Trade Center, present.

De Halloween-regisseur - scream queen Jamie Lee Curtis is de vertelstem in de begintitels -, toen in een van zijn meest creatieve periodes, slaagt er wel grandioos in om een sfeer van nachtelijke terreur op te roepen. Dat doet hij met behulp van zijn opzwepende synthsoundtrack en een B-filmvisie op het Manhattan van de toekomst: een politiestaat met fascistoïde trekjes én een jungle waar om elke hoek gevaar loert en criminele bendes in de donkere steegjes rondwaren.