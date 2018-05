Tv-tip van de dag: Brie Larson schittert in het meeslepende drama Room

Zeven jaar geleden, toen ze zeventien was, werd zijn moeder - Ma - ontvoerd. Sindsdien wordt ze gevangen gehouden in het tuinhuis van Old Nick (Sean Bridgers), die haar systematisch verkracht en dus ook heeft bezwangerd.

Om Jack tegen de harde waarheid te beschermen heeft de moeder een fantasiewereld rond hem opgetrokken. Daardoor heeft het jongetje de indruk dat het een normaal, gelukkig leven leidt - als Ma 's avonds bezoek krijgt van Old Nick, moet hij de kleerkast in - en dat hun kamer de hele wereld is, ook al heeft de hermetisch afgesloten ruimte een dakraam waardoor hij de mysterieuze hemel kan zien. Tot zijn moeder hem op een dag vertelt dat achter de deur van het hok de wijde wereld wacht, en dat ze samen met hem wil ontsnappen.

Room is een mooie ode aan ouderlijk improvisatievermogen en kinderlijke veerkracht. Net zoals in haar gelijknamige bestseller vertelt scenariste Emma Donoghue het verhaal niet vanuit het standpunt van het monster maar uit dat van de slachtoffers. Hoewel ze voor haar boek veel research verrichtte naar de incestzaak rond de Oostenrijker Josef Fritzl, die zijn dochter vierentwintig jaar in zijn kelder gevangen hield, is het Donoghues relatie met haar eigen zoon en de alledaagse vreugden en beproevingen van het ouderschap die haar geïnspireerd hebben.

Dat merk je zeker aan het tweede deel van de film, waarin Ma haar zoon meeneemt naar haar ouderlijk huis. Er is aandacht voor de posttraumatische stress die zij ervaart, maar de focus ligt toch op de gevoelswereld van de ontheemde Jack, die zelfs heimwee heeft naar die krappe ruimte waar alles vertrouwd voelde.

Deze bescheiden Canadees-Ierse productie, geregisseerd door Lenny Abrahamson, werd in 2016 verrassend genomineerd voor een Oscar in de categorie beste film, samen met kleppers als Spotlight en The Revenant. Rijzende ster Brie Larson mocht voor haar vertolking van Ma zelfs een Oscar mee naar huis nemen. Toch is het de zevenjarige Jacob Tremblay die in dit meeslepende drama het meest imponeert.