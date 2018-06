Tv-tip van de dag: American Crime Story - The Assassination of Gianni Versace

In deze American Crime Story draait alles om de moord op de Italiaanse modeontwerper Gianni Versace, die in 1997 werd doodgeschoten voor zijn villa in Miami Beach. Al vertelt The Assassination of Gianni Versace evengoed het verhaal van seriemoordenaar Andrew Cunanan ( Glee-ster Darren Criss), een pathologische leugenaar met een obsessie voor de modegoeroe. Versace legt al in de eerste aflevering het loodje, in de daaropvolgende acht wordt niet-chronologisch verteld hoe het zover gekomen is.

Producent Ryan Murphy toont ook een jaren negentig dat doordrongen is van homofobie en zegt, net als met de serie over O.J. Simpson, iets over de samenleving anno 2018. Ook nu weer verpakt hij de gruwel als campy, spannend entertainment. Met een blonde Penélope Cruz als zus Donatella en Ricky Martin als Gianni's partner werd bovendien een opvallende - en opvallend niet-Italiaanse - cast bijeengebracht. Achter de terugwijkende haarlijn van Gianni Versace kunt u met moeite de Venezolaan Édgar Ramírez (Zero Dark Thirty, Carlos) herkennen.

Heb je voor je aan deze rol begon in de spiegel gekeken en gedacht: verdorie, ik lijk wel heel hard op Versace?

Édgar Ramírez: Nee, maar sinds de opnames merk ik hoe zeer mijn vader op hem lijkt. Geef die de juiste pruik en gezichtsbeharing, en je weet hoe Versace er vandaag zou hebben uitgezien. Mijn metamorfose kwam er natuurlijk niet vanzelf. Om te beginnen moest ik een twaalftal kilo bijkomen. Om in de Italiaanse sfeer te blijven heb ik me dan maar op een dieet van pasta en ijs gezet. (lacht) Nu, het mocht geen imitatie worden. Ik wilde vooral Versace's gelaagdheid weergeven. Zo heb ik gepraat met mensen die hem goed kenden. Het mooiste compliment was dat zij Versace weer tot leven zagen komen.

De familie Versace leek minder opgezet met de serie.

Ramírez: Ze waren vooral ontevreden over Vulgar Favors, het boek van Maureen Orth waarop de serie gebaseerd is. De familie noemde dat 'a work of fiction'. Alle begrip, maar het blijft het resultaat van grondige research door een onafhankelijke, gerespecteerde journaliste.

Hoewel de moord op Versace breed werd uitgesmeerd in de media, blijft Andrew Cunanan, die acht dagen later zelfmoord pleegde, een mysterieus figuur.

Ramírez: Cunanan had al vier moorden op zijn geweten toen hij Versace neerschoot. Hij zat elke avond in het journaal en stond in het most wanted-lijstje van de FBI. Toch werd hij niet opgepakt. Hij was een homo die andere homo's vermoordde, dus vormde hij volgens de overheid niet echt een bedreiging. Pas toen een celebrity slachtoffer werd, schoot de politie in actie. Ook daar gaat de reeks over: homofobie. We denken dat de nineties niet zo verschillen van nu, maar veel mensen werden toen gestigmatiseerd vanwege hun seksuele geaardheid. Vandaag maakt onze tolerantie opnieuw plaats voor conservatisme, zeker in de VS. Het is dus belangrijk om alert te blijven.