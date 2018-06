Tv-tip van de dag: 'A Bigger Splash', even verfrissend als een zomerse plons

In een met palmbomen en olfijbomen omringde villa op het vulkaaneilandje Pantelleria rust rockdiva Marianne Lane (Tilda Swinton) uit van een uitputtende tournee. Dat doet ze in het gezelschap van haar jongere partner Paul (Matthias Schoenaerts), een freelancecameraman die net een zelfmoordpoging achter de rug heeft. Hun rust wordt verstoord door het onverwachte bezoek van Harry (Ralph Fiennes), Mariannes praatgrage ex-lover, en zijn verleidelijke, van hem vervreemde tienerdochter Penelope (Fifty Shades-ster Dakota Johnson). Terwijl iedereen wat meer kleur krijgt, er veel naakt gezwommen wordt en een sterke sirocco op komst is, lopen de spanningen op tot een tumultueuze rondedans van verlangen, achterdocht, verleiding en uiteindelijk geweld.

Delen Een tumultueuze rondedans van verlangen, achterdocht, verleiding en uiteindelijk geweld

A Bigger Splash - de titel refereert aan het beroemde schilderij van David Hockney - is een losse remake van La piscine (1969). De rol van Schoenaerts werd toen vertolkt door Alain Delon, die van Swinton door Romy Schneider, Maurice Ronet incarneerde Harry en de jonge Penelope had in die film de looks van Jane Birkin. Maar Guadagnino heeft er een heel andere en rijkere film van gemaakt. Marianne heeft nu net een keeloperatie achter de rug, waardoor ze niet mag praten en de communicatie met de andere gasten moeilijker verloopt. Harry is niet langer een wat tuttige playboy die voor een platenmaatschappij werkt, maar een muziekproducer - hij heeft Voodoo Lounge van The Rolling Stones geproduceerd - én een impulsieve narcist. Siciliaan Guadagnino transponeerde het verhaal van de Côte d'Azur naar dit rotseiland tussen Sicilië en Tunesië en speelt zijn affiniteit met die setting ook uit. Zijn postmoderne zelf kan het ondertussen niet laten om onder de verzengende zon zijn camera vreemde capriolen te laten maken, met brutale en onverwachte overgangen en tilts. Even verfrissend als een zomerse plons, even omineus als een Patricia Highsmith-thriller.