Tv-tip: Gilda

Hoewel Hayworth in die periode met Orson Welles getrouwd was, maakte haar vertolking in Gilda, en in het bijzonder haar suggestieve stripact in een zwarte satijnen jurk, van haar de ultieme liefdesgodin.

Het verhaal speelt zich af in Buenos Aires, waar Gilda in de problemen komt wanneer haar hardvochtige ex-lief (Glenn Ford) de nieuwe rechterhand wordt van haar echtgenoot, een louche casino-eigenaar (George Macready). De weergaloze zwart-witfotografie van Rudolph Maté zet de tagline - There never was a woman like Gilda! - nog meer in de verf. (LJ)