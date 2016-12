Tv-tip: Dirk Gently's Holistic Detective Agency

Waarschuwing vooraf: proberen te begrijpen wat er gebeurt in Dirk Gently's Holistic Detective Agency, een coproductie van Netflix en BBC America, vergt een pijnlijke denkoefening. Het is eenvoudiger om gewoon achterover te leunen in uw zetel en u te laten verrassen door de nonsenswereld van deze detectivereeks. De serie is vreemd, onsamenhangend, grappig en verwarrend - allemaal op de juiste manier.

Dirk Gently is dan ook het geesteskind van Douglas Adams, dezelfde man die met The Hitchhiker's Guide to the Galaxy een geliefde komische scifiklassieker schreef. De serie volgt de excentrieke Britse speurneus Dirk Gently (Penny Dreadful-acteur Samuel Barnett) en zijn partner in crime Todd Brotzman (Lord of the Rings-ster Elijah Wood), een depressieve hotelbediende die per abuis in een moordzaak belandt die Dirk op dat moment aan het onderzoeken is.

Vanaf dan glijdt de reeks razendsnel af in absurditeit. Daar waar The Hitchhiker's Guide nog enigszins een lineair verhaal had, is Dirk Gently vooral een wirwar van begrippen en buitengewone verschijnselen. Verwacht dus het onverwachte. En vergeet uw handdoek niet.

Anke Wauters