Hoe vergaat het de Aboriginals vandaag? Deze film toont het

Zaterdag 14/4, 22.40, Canvas

Charlie (David Gulpilil) is een goedlachse, zestigjarige Aboriginal die met een aantal stamgenoten in een reservaat in de outbacks van Noord-Australië leeft. Hoewel de laconieke Charlie het goed kan vinden met Luke (Luke Ford), de politieman die zijn gemeenschap superviseert, krijgt hij het alsmaar moeilijker met de regeltjes die hem door de blanke overheid worden opgelegd. Dat de 'blackfella' zich niet meer vrij door het land mag bewegen - een land dat nota bene van zijn voorouders is afgepakt - stemt hem al niet vrolijk. Maar wanneer de politie eerst Charlies jachtgeweer en vervolgens zijn speer in beslag neemt, groeit zijn frustratie. Charlie trekt zich terug in de bush - 'het moederland'. Hij wil er voortleven volgens de tradities van zijn voorouders, maar raakt alsmaar meer aan lagerwal.

De Heer zag het filmproject als een soort therapie om zijn hoofdrolspeler, die nog amper 39 kilo woog, weer op het rechte pad te krijgen

Het in Engels en Yolngu gesproken Charlie's Country is al de derde samenwerking tussen De Heer en Gulpilil, een kranige kerel met wilde grijze baard en lokken. Gulpilil debuteerde op zijn zestiende in Nicolas Roegs Walkabout (1971). Sindsdien speelde hij in meer dan twintig films mee, van Crocodile Dundee (1986), Rabbit-Proof Fence (2002) en Australia (2008), tot twee veelgeprezen films van De Heer, The Tracker (2002) en Ten Canoes (2006).

Voor Charlie's Country in productie ging, zat Gulpilil in de gevangenis wegens drankmisbruik en huiselijk geweld. De Heer zag het filmproject als een soort therapie om zijn hoofdrolspeler, die nog amper 39 kilo woog, weer op het rechte pad te krijgen. Ze schreven samen het scenario en voor de opnames trokken ze naar Gulpilils geboortegrond.

Net die semi-autobiografische invalshoek maakt het fraai gefotografeerde Charlie's Country zo interessant. De film toont niet alleen welke obstakels Aboriginals tegenwoordig moeten overwinnen, maar klaagt ook de bemoeienissen en de harteloze politiek van de Australische regering aan. Ondertussen verwerf je inzicht in het leven van een ontheemde Aboriginal die worstelt tussen traditionele levenswijze en moderniteit.