Fictiereeks Beau Séjour trekt voorjaar van Eén

Donderdag is de voorjaarsprogrammatie van één voorgesteld. De blikvanger van die programmatie heet ongetwijfeld Beau Séjour. In de gehypete fictiereeks van Kaat Basteyns en Nathalie Beels - ook het duo achter Clan - speelt Lynn Van Royen het vermoorde hoofdpersonage, dat haar eigen moordzaak moet oplossen. Ook Inge Paulussen, Kris Cuppens, Jan Hammenecker, Barbara Sarafian, Reinhilde Decleir en Charlotte Timmers zitten in de cast.

Verder draaien drie van de elf nieuwe programma's rond sport: Alles voor de koers (rond Etixx-Quick Step), Kroonprinsen (over vier jonge veldrijders) en een documentairereeks over de nationale damesvoetbalploeg Red Flames.

De nieuwe programma's Beau Séjour

Zie mij graag: feelgoodreeks rond Anna ( Alejandra Theus ) die na haar scheiding van Ben ( Stan Van Samang ) haar leven op de rails probeert te krijgen.

feelgoodreeks rond Anna ( ) die na haar scheiding van Ben ( ) haar leven op de rails probeert te krijgen. Alles voor de koers: een blik achter de schermen van Etixx-Quick Step, de ploeg van Tom Boonen . Opvallend: de conculega's van VTM zetten Koen Wauters in om Boonen zelf in zijn slotseizoen te volgen.

een blik achter de schermen van Etixx-Quick Step, de ploeg van . Opvallend: de conculega's van VTM zetten in om Boonen zelf in zijn slotseizoen te volgen. Topservice: programma in het spoor van Belgische topprofessionals die enkel voor de allerrijksten werken. Denk aan kunstrestaurateurs en een cateraar voor privéjets.

programma in het spoor van Belgische topprofessionals die enkel voor de allerrijksten werken. Denk aan kunstrestaurateurs en een cateraar voor privéjets. Kroonprinsen: volgt veldrijders Wout Van Aert, Matthieu Van der Poel, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt in het jaar één van het post-Sven Nystijdperk.

volgt veldrijders en in het jaar één van het post-Sven Nystijdperk. De klas: een klas in de secundaire school krijgt elke week een andere, bekende leerkracht voor zich, die hen confronteert met actuele vraagstukken. Onder andere Tom Waes en Danira Bouhkriss nemen het krijtje op.

een klas in de secundaire school krijgt elke week een andere, bekende leerkracht voor zich, die hen confronteert met actuele vraagstukken. Onder andere en nemen het krijtje op. La vie en rose: Annemie Struyf trekt door Frankrijk, op zoek naar mensen die ernaartoe trokken om hun droom waar te maken

trekt door Frankrijk, op zoek naar mensen die ernaartoe trokken om hun droom waar te maken Red Flames: enkele jaren na het succes van Iedereen duivel is het nu aan de dames om zich te tonen.

enkele jaren na het succes van Iedereen duivel is het nu aan de dames om zich te tonen. Wonen.tv: Marcel Vanthilt presenteert een programma over wonen in al zijn aspecten, van verhuren over isolatie tot brandverzekeringen.

presenteert een programma over wonen in al zijn aspecten, van verhuren over isolatie tot brandverzekeringen. Reportage over Amerika: Karine Claassen brengt op de woensdagen voor én na de inauguratie van Donald Trump een reportage over de Verenigde Staten.

brengt op de woensdagen voor én na de inauguratie van Donald Trump een reportage over de Verenigde Staten. Truken van de foor: Dit voorjaar nemen Freek Braeckman en tv-debutante Julie Van den Steen ons dagelijks gedrag onder de loep. Waarom doet het gewoontedier mens telkens weer wat het doet? Hebben mensen dezelfde basishandleiding? Reageert iedereen identiek in sociale situaties?

Een opvallende terugkeer is De 3 wijzen. 'Een frisse update' van het legendarische spelprogramma, onder leiding van Kobe Ilsen, belooft men aan de Reyerslaan. Wie de wijzen worden, is nog niet bekend.

Verder komen er nieuwe seizoenen van heel wat sterkhouders, zoals Reizen Waes, Copy Beest, Mag ik u kussen?, Spoed 24/7, De noodcentrale, Buurman, wat doet u nu?, Goed volk, Over eten en Pano. De vaste trein Dagelijkse kost - Blokken - Het journaal - Iedereen beroemd - Thuis blijft stevig op de rails staan. Ook Lieven Van Gils komt terug met nieuwe afleveringen van Van Gils en Gasten.

Eén kondigde ook drie specials aan: de uitreiking van de MIA's op 2 februari, de slotshow van Iedereen tegen kanker en In het spoor van de Romeo's, een kijkje achter de schermen van de bekende ambianceband.