Een naakte Miss Universe en een Maradona met Marx-tattoo: 'Youth' is onze tv-tip van de dag

Twee zeventigers genieten van een vakantie in een Zwitsers kuuroord. Mick Boyle (Keitel) is een filmregisseur die over zijn hoogtepunt heen is, maar vastbesloten is nog een film te maken, zijn 'testament' waarvan hij met een groep schrijvers het scenario uitwerkt. Fred Ballinger (Caine) is een componist die Stravinsky nog gekend heeft. In het kuuroord wordt hij benaderd door een gezant van de Britse queen, die hem een adellijke titel aanbiedt en verzoekt om zijn bekendste compositie nog eens uit te voeren. Hij wimpelt het verzoek af, omdat hij zogezegd niet meer geïnteresseerd is in optreden.

Tussen de mijmeringen over oude liefdes en de jammerklachten over prostaatproblemen maakt u ook kennis met de bonte badgasten van het kuuroord, zoals een naakte Miss Universe en een zwaarlijvige Maradona - nee, niet de echte - met een tatoeage van Marx op de rug. En daartussen zitten er nog vreemdere taferelen, van een ondergelopen San Marco-plein in Venetië, van een leviterende monnik, van Fred die een orkest van koeienbellen dirigeert, van Mick die in een visioen al zijn voormalige leading lady's op een bergtop ziet.

Dat laatste is niet zo vreemd als u weet dat Youth (2015) een film van Paolo Sorrentino is, de Italiaanse regisseur die een Oscar won met La grande bellezza en recenter The Young Pope maakte, een HBO-serie waarin een kangoeroe in de tuinen van het Vaticaan rondhost. Net als in die werken jongleert hij met zijn camera, in casu zowel langs Alpenweiden als jonge lichamen. Net als in La grande bellezza en The Young Pope zit er aardig wat melancholie in Youth, in casu met twee karakterkoppen die niet meer weten hoe het is om jong te zijn, maar er de blik niet van kunnen afwenden. U kijkt toch mee?