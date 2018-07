Duitse humor? Jawohl! 'Toni Erdmann' is onze tv-tip van de dag

'Mijn god, wat is dit?' Acteur Peter Simonischek schrok zich een hoedje toen hij het scenario van Toni Erdmann onder ogen kreeg. De reacties van pers en publiek bij het eindresultaat waren al even verrast. Aangenaam verrast, voor de duidelijkheid. Toni Erdmann heette 'een van de meest originele komedies in jaren' te zijn, werd door filmblad Sight & Sound tot beste film van 2016 uitgeroepen, was een favoriet voor de Gouden Palm en werd de ' Citizen Kane of dad jokes' genoemd.

Maren Ade bewijst in deze altijd onvoorspelbare tragikomedie van bijna drie uur dat ongein best wel een dieper laagje mag hebben

De gepensioneerde en gescheiden muziekleraar Winfried Conradi uit Aken meet zich op een dag een malle pruik, een sullig accent, een stel neptanden en de naam Toni Erdmann aan. Na de dood van zijn trouwe hond hoopt hij zo de verkoelde relatie met zijn dochter Ines (Sandra Hüller) nieuw leven in te blazen. In zijn nieuwe gedaante brengt hij Ines, een kille managementconsultant voor een Duitse oliemaatschappij, een verrassingsbezoek in Boekarest. Wanneer hij zich als mental coach manifesteert bij Ines' zakenbesprekingen of op haar feestjes met collega's, stapelen de gênante situaties zich op, van practical jokes met een scheetkussen over een pervers seksspelletje met petitfours tot een brunch in adamskostuum - 'om aan teambuilding te doen'.

De Berlijnse regisseuse-scenariste Maren Ade bewijst in deze altijd onvoorspelbare tragikomedie van bijna drie uur dat ongein best wel een dieper laagje mag hebben en des te beter doel raakt als er een kern van wanhoop of waarheid in zit. Met het venijn van een Luis Buñuel en sarcasme à la Ulrich Seidl kijkt Ade naar de generatiekloof, familiebanden en de soms genadeloze managementwereld, en in één moeite gaat ze ook voor oprechte ontroering. Een Hollywoodremake staat naar verluidt in de steigers, met Jack Nicholson als Toni en Kristen Wiig als de gefrustreerde carrièretijger. Ze zullen toch stevig uit de hoek moeten komen om het origineel te overtreffen. Duitsers geen gevoel voor humor? Dumpen dat cliché.