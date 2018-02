De vijf schokkendste sterfscènes uit 'The Walking Dead'

1. Het meisje in de schuur (S2E7)

Waar is Carols dochtertje Sophia naartoe? Het was dé vraag die de personages bezighield aan het begin van seizoen 2. Bleek dat het kind gebeten was door een zombie en al die tijd werd vastgehouden in de schuur van Hershel, die er ook tal van geïnfecteerde geliefden en passanten had opgesloten.

Controversieel moment: mama Carol kijkt lijdzaam toe hoe sheriff Rick Grimes het meisje met een welgemikt schot uit haar lijden verlost. U zult geen kinderen doden, zegt de tv-catechismus. Fuck it, zegt The Walking Dead. Herhaaldelijk.





2. De zware bevalling (S3E4)

Ricks vrouw Lori bevalt in een gevangenis van Judith. Er zijn complicaties, waarna Maggie zich aan een keizersnede zonder verdoving waagt en de baby uit Lori's buik haalt.

Hartverscheurend moment: Lori's zoontje Carl krijgt de ondankbare taak zijn moeder om het hoekje te helpen vooraleer ze in een zombie verandert. Enkel in The Walking Dead is iemand vermoorden een vorm van genade.





3. Als je hoofd is verdwenen (S4E9)

Hershel evolueerde van koppige boerderijeigenaar tot fanfavoriet en wijze vaderfiguur. Daardoor komt zijn abrupte dood, op zijn knieën aan de voeten van smeerlap The Governor, des te schokkender over.

Pijnlijk moment: de manier waarop Hershel het loodje legt, wens je niemand toe. Hij wordt onthoofd met een samoeraizwaard terwijl familie en vrienden toekijken.





4. Klop van de knuppel (S7E1)

Cliffhanger van formaat: in de finale van het zesde seizoen worden zowat alle hoofdpersonages voor de voeten van überslechterik Negan geworpen. Wiens hoofd wordt tot pulp geslagen door Lucille, zijn in prikkeldraad gewikkelde baseballknuppel?

Verrassend moment: fans van de comics wisten al dat de uren van de populaire Glenn geteld waren, maar - surprise! - de grote rosse knuffelbeer Abraham Ford kwam in de serie als eerste aan de beurt.





5. Het twijfelgeval (S8E8)

Technisch gezien is Carl, de zoon van Rick Grimes, niet dood, maar aangezien in de finale van het eerste deel van seizoen 8 werd onthuld dat hij gebeten werd door een zombie, lijkt zijn lot bezegeld.

Voorspelbaar gevolg: Carls nakende dood leidde tot hevige debatten onder de fans, omdat aangenomen werd dat de Carl de fakkel van zijn vader zou overnemen als hoofdprotagonist van de reeks.