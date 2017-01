'Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds': een docu die een afscheidsbrief werd

'Ik filmde je omdat je ooit misschien ongelukkig zou worden, en ik je dit dan zou kunnen tonen. Je hebt ook goeie periodes gehad, daar moet je je aan optrekken.' Singin' in the Rain-actrice Debbie Reynolds laat dochter en Star Wars-ster Carrie Fisher, niet zelden in haar carrière geteisterd door mentale problemen, een montage met jeugdbeelden van haar zien. 'Moeder, dit wordt al snel grimmig', lacht Fisher. De toon van Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds is meteen gezet.

Deze HBO-film biedt een inkijk in het glamoureuze huis van Reynolds, en in het kitschpaviljoen van Fisher (inclusief douchegordijn met de bloederige Psycho-handafdrukken) een paar meter verderop. Hij gaat ook over vergane glorie, over het verstrijken van tijd en de impact daarvan op beroemdheden. We zien hoe Reynolds weigert te stoppen met optreden in Las Vegas, ook al is ze zwak en vergeet ze veel. We zien ook hoe Fisher er met moeite in slaagt gewicht te verliezen voor haar verschijning in Star Wars: The Force Awakens, daarbij op de hielen gezeten door een tirannieke trainer die de rapporten over haar trage vooruitgang naar Star Wars-producent LucasFilm doorstuurt.

De bedoeling van Bright Lights, die in mei 2016 in première ging in Cannes, was u een openhartige blik te gunnen in de levens van twee Hollywoodvrouwen van twee verschillende generaties, die er een intense moeder-dochterrelatie op nahouden. Maar na de onverwachte dood van Carrie Fisher en een dag later ook Debbie Reynolds voelt de film nu als een afscheidsbrief aan. Een zorgvuldig vormgegeven afscheidsbrief. Dat troost.