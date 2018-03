Beleef de war on drugs vanaf de eerste rij in Sicario

Tijdens een inval in een huis in Arizona doen FBI-agent Kate Macer (Emily Blunt) en haar collega's een macabere ontdekking: achter de gyprocwanden van de woning vinden ze een groot aantal lijken, vermoedelijk slachtoffers van een Mexicaans drugskartel. Nadat hun actie volledig in de soep is gedraaid, wordt Macer door CIA-specialist Matt Graver (Josh Brolin) als enige vrouw gerekruteerd voor een taskforce die in het geheim de strijd moet aanbinden met een Mexicaanse kartelbaas. Samen met een bont gezelschap van Navy SEALs, Texas Rangers en de mysterieuze Alejandro (Benicio Del Toro) steken ze de grens met Mexico over om in Ciudad Juárez een belangrijke kartelspeler te kidnappen voor verhoor.

Delen Suspensetrip van om en bij het halfuur.

Hun illegale intrede in Ciudad Juárez, in geblindeerde zwarte wagens geflankeerd door het Mexicaanse leger - dat al dan niet betrouwbaar is - verwordt dankzij het talent van regisseur Denis Villeneuve (Incendies, Prisoners, Arrival en Blade Runner 2049), het inventieve camerawerk van kersverse Oscarlaureaat Roger Deakins en het beangstigende sound design van de vorige maand overleden IJslandse componist Jóhann Jóhannsson tot een suspensetrip van om en bij het halfuur.

Net als de gedesoriënteerde Macer word je als kijker lang in het ongewisse gehouden over de echte reden van de missie. Informatie wordt slechts mondjesmaat gelost. Taylor Sheridan, die ook verantwoordelijk was voor het scenario van Hell or High Water, maakt de intriges tussen de betrokken overheidsinstellingen en contractanten haast tastbaar, terwijl Villeneuve elke vorm van propagandaretoriek mijdt. Hij kiepert zelfs de conventies van de misdaadthriller overboord en schoeit Sicario op de leest van een moderne oorlogsfilm, met een avondscène in en om een onderaardse tunnel als visuele climax. Een spannende, verbluffend mooi in beeld gebrachte film is het resultaat.