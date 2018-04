'Ant-Man': een amusante heistfilm die de val van de Marvel-bombast ontwijkt

Vrijdag 13/4, 20.35, Q2

Zijn superkracht: middels zijn karmozijnrode lederen pak - én helm met koddige voelsprietjes - kan hij zichzelf krimpen tot de grootte van een insect. Zijn échte superkracht: hij is grappig, en bovendien voert hij de kijker mee naar een wereld binnen de Marvel-wereld, een plaats waar alles groot is en Ant-Man klein, en waar de creatieve mogelijkheden nog groter zijn.

In 1962 voerde Stan Lee, het opperhoofd-op-rust van Marvel, zijn nietige superheld voor het eerst op in een strip, als alter ego van Hank Pym, een wetenschapper die zijn krimppak in een brandkast verbergt om het uit de handen van wapenfabrikanten te houden. Anno nu is Prym (Michael Douglas) een bejaarde man, en staat zijn gewezen protegé Darren Cross (Corey Stoll) op het punt om Pryms uitvinding na te maken, te perfectioneren en er allerlei snoods mee te doen. Om Cross' plannen te dwarsbomen, hijst Pym de goedhartige kleine crimineel Scott Lang (Paul Rudd) - die het alimentatiegeld voor zijn dochtertje niet kan betalen - in zijn pak. Lang zal na een intensieve opleiding en een hoop gestuntel al zijn nieuwe vaardigheden moeten gebruiken om de technologie terug te stelen van de meedogenloze Cross.

Regisseur Peyton Reed maakte van Ant-Man een bijzonder amusante heistfilm die behendig de val van de Marvel-bombast ontwijkt en waarin de avonturen van de kleine held met het grote hart voor dolle, lichtvoetige pret zorgen. In een scène zit hij vast in de groef van een draaiende vinylplaat, terwijl de dodelijke pick-upnaald steeds dichterbij komt, in andere berijdt hij mieren en andere insecten als surfplanken of motoren.

Ant-Man zal binnenkort in Avengers: Infinity War worden platgedrukt door forsere superhelden, maar in juli is hij wel terug in een nieuw soloavontuur. Al krijgt in Ant-Man and the Wasp zijn gevleugelde sidekick Hope van Dyne (Evangeline Lilly), tevens de dochter van Hank Pym, een groter aandeel. Precies zoals Stan Lee het al wilde in de jaren zestig.