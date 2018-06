Xavier Taveirne en Michaël Van Droogenbroeck gaan De Ochtend presenteren

Xavier Taveirne en Michaël Van Droogenbroeck nemen vanaf september De Ochtend van Radio 1 over van Ruth Roets en Dennis van den Buijs. Ze zullen om de week afwisselen en krijgen elk een vrouwelijke copresentator: Taveirne zal met Benedikte Coussement presenteren, Van Droogenbroeck met Sara Vandermosten.

Van den Buijs gaat Start je dag bij Radio 2 Antwerpen presenteren, Roets neemt afwisselend met Ruth Joos De Wereld Vandaag voor haar rekening. Daar volgt ze Lode Roels op, die aan de slag gaat als nieuwsanker bij Radio 1.

Taveirne weg bij De Zevende Dag

Naast zijn nieuwe opdracht blijft Van Droogenbroeck financieel-economisch expert bij VRT NWS. Xavier Taveirne neemt dan weer afscheid van De Zevende Dag, dat hij samen met Phara De Aguirre presenteerde. Wie hem daar opvolgt, is nog niet bekend. 'Het is altijd moeilijk om een redactie en een programma achter te laten, maar bij De Ochtend kom ik veel vertrouwde mensen tegen', aldus Taveirne. Hij verwijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de Vlaamse en federale verkiezingen het jaar erna. 'Ik wil daar boeiende radio over maken.' Van Droogenbroeck beaamt: 'We willen in dat verkiezingsjaar meer dan ooit de vinger aan de pols houden, en ik ben blij mee in die cockpit te mogen zitten.'

De laatste weken kondigde Radio 1 wel meer veranderingen aan. Eerder raakte bekend dat het slot van de bijna gepensioneerde Jan Hautekiet tussen 9 en 10 uur wordt ingevuld door Karolien Debecker, die van MNM overkomt. Annemie Peeters geeft dan weer de fakkel door aan Sofie Lemaire tussen 10 en 12 uur.