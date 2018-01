Wim Opbrouck richt productiehuis op voor 'televisie als een knetterend haardvuur'

Wim Opbrouck richt een nieuw productiehuis op, samen met Geert Willems en Muriël Maebe. De nieuwe firma zal Free Kings heten. Dat melden de drie in een persbericht.

Opbrouck leerde zijn twee nieuwe verwanten kennen tijdens de opnames van het eerste seizoen van het VIER-programma Bake Off Vlaanderen. Zij werkten toen nog voor Blazhoffski, het productiehuis dat de bakshow maakte. Het tweede seizoen wordt meteen het eerste wapenfeit van Free Kings.

Free Kings wil 'inspirerende televisie maken voor een breed publiek', zegt Opbrouck in het persbericht. 'Als vrije koningen. Soms groots en meeslepend, soms klein en breekbaar. Vol van vuur en vol van genade. Free Kings wil met ambacht en meesterschap verhalen vertellen die ertoe doen. Omdat een goed verhaal begin en einde is van alles. Omdat wij nog in sprookjes geloven, omdat wij houden van televisie als een warm knetterend haardvuur.'

Naast televisie wil het productiehuis onder meer reclamefilmpjes en online content maken, maar het mikt ook op boekuitgaven. 'Een sterk merk of idee kan op verschillende manieren zijn weg vinden naar de kijker', maakt Geert Willems zich sterk.

Het is een nieuwe uitdaging voor Opbrouck nadat hij in augustus vorig jaar vertrok bij het NTGent. Daar acteerde hij sinds 2005 en was hij ook enkele jaren artistiek leider. De naam van zijn productiehuis haalde Opbrouck overigens bij een van de laatste stukken die hij daar speelde: We Free Kings, met Wilfried De Jong