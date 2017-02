'Wij mogen niet vergeten dat we momenteel in het Witte Huis te maken hebben met enkele zwakzinnigen'

Er was een jongen in het dorp. Het doet er niet toe hoe hij heette of hoe hij eruitzag. Dit moet je weten: hij geloofde dat hij kon vliegen. Het is te zeggen: hij vertelde iedereen dat hij kon vliegen. Werd boos als iemand zei dat mensen niet kunnen vliegen. Dan ging hij schreeuwen en werd hij helemaal rood. Dat was geen gezicht. Soms werd er gevochten, want jongens in dorpen vechten. Zo worden zij groot.

