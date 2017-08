'We are streaming motherfuckers': Coen-broers maken westernserie voor Netflix

The Ballad of Buster Scruggs - geschreven, geregisseerd én mede geproducet door het befaamde filmbroederpaar - zal zes afleveringen bevatten. Alle episodes vertellen een ander verhaal, maar situeren zich wel telkens in the West. Tim Blake Nelson, zie ook de Coensfilm O Brother, Where Art Thou? (2000), neemt de rol van hoofdpersonage Buster voor zijn rekening.

Dat er een westernreeks van de gebroeders Coen in de maak was, werd in januari al bekendgemaakt door filmblad Variety. Waarop die te zien zou zijn, was op dat moment nog niet bekend. Met de boodschap 'We are streaming motherfuckers!' maken Joel en Ethan Coen nu bekend dat ze met Netflix in zee gaan.

De streamingdienst bevestigt dat bij monde van Cindy Holland, actief op de Original Seriesafdeling. 'We zijn verheugd dat de visionaire regisseurs, de meesterlijke verhalenvertellers en de kleurrijke linguïsten die de Coens zijn thuiskomen bij Netflix.' En dat doen ze als alles volgens plan verloopt in 2018.