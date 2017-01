Wat we al weten over de nieuwe 'Twin Peaks'

De serie begint 25 jaar later

'I'll see you in 25 years', brabbelt Laura Palmer in de laatste aflevering van seizoen twee, uitgezonden in juni 1991. En effectief: het nieuwe avontuur van agent Dale Cooper zal zich 25 jaar na de feiten afspelen. In het heden, dus. Een Twin Peaks zonder het Real Great Northern Hotel en met iPhones? Wij kunnen het ons ook maar moeilijk voorstellen.

David Lynch na trek-en-duwspel toch aan boord

Er waren strubbelingen tussen David Lynch en Showtime tijdens de preproductie van de tv-show: ongetekende contracten, Lynch die gewoon uit het project stapte om er vervolgens weer met carte blanche in te stappen. Elke Twin Peaks-fan hield zijn hart vast toen Lynch via Facebook aankondigde dat hij ermee kapte: 'Na één jaar en vier maanden vol onderhandelingen heb ik het project verlaten omdat er niet genoeg geld was om het script te verfilmen zoals ik het wilde.'

Maar dat was buiten de vrienden, familie en ex-castleden van Lynch gerekend: Sheryl Lee (Laura Palmer), Sherilyn Fenn (Audrey Horne) en zelfs zijn dochter verschenen in een #SaveTwinPeaks-video, waarin ze verklaarden dat een Twin Peaks zonder Lynch toch niet hetzelfde zou zijn. Niet veel later kondigde de regisseur alsnog zijn terugkeer naar het project aan.

Dear Twitter Friends: That gum you like is going to come back in style! #damngoodcoffee -- David Lynch (@DAVID_LYNCH) 3 oktober 2014

Agent Dale Cooper is back in style

Coregisseur Mark Frost - die al duidelijk gemaakt heeft dat het niet om een remake maar wel om een echt vervolg zal gaan - en Lynch wilden niet verklappen welke acteurs zullen terugkeren, maar er werd reeds beloofd dat Kyle MacLachlan opnieuw in de huid van Dale Cooper zal kruipen.

Ook terugkerend: Sherilyn Fenn (Audrey Horne), Dana Ashbrook (Bobby Briggs) en Sheryl Lee (Laura Palmer).

Voorts zijn er enkele nieuwkomers: Monica Bellucci, Naomi Watts, Jim Belushi, Laura Dern, Jennifer Jason Leigh, Ashley Judd en Amanda Seyfried. En uit de muziekwereld: Trent Reznor, Sharon Van Etten, Robin Finck, Eddie Vedder en Sky Ferreira.

Onbeantwoorde vragen krijgen eindelijk een antwoord

Aan het einde van seizoen 2 bleven Twin Peaks-kijkers achter met heel wat brandende vragen. Agent Cooper leefde nog wel, maar zijn lichaam was bezeten door de geest van de angstaanjagende Bob, die ook Laura Palmer naar de eeuwige jachtvelden bracht. Wat zal er nu gebeuren met Coop? Dat Kyle MacLachlan tekent voor het volgende seizoen, insinueert dat Cooper er nog is, maar in welke toestand?

Frost beloofde dat bepaalde onbeantwoorde vragen van fans een antwoord zullen krijgen in het nieuwe seizoen: 'De kijkers van de show die zich beroofd voelden toen de reeks eindigde, zullen het vervolg kunnen appreciëren,' stelde hij hen gerust.

Digitaal gefilmd

We geven het grif toe: het heeft iets om anno 2017 afleveringen van Twin Peaks te herbekijken. De zachte vaagheid van de celluloid heeft iets troostends en nostalgisch. Toch zal de nieuwe reeks niet - zoals Mad Men - gehuld zijn in celluloid, maar wordt ze digitaal opgenomen. Niet erg, zo lang de koffie maar weer damn good is!

