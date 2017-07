Waarom Game of Thrones dit jaar geen nominaties voor de Emmy Awards zal krijgen

106 nominaties, 38 keer gewonnen. Dat zijn de indrukwekkende statistieken die Game of Thrones kan voorleggen op de Emmy Awards. Alleen Saturday Night Live scoorde meer beeldjes. De nominaties voor de prestigieuze prijzen worden donderdag bekendgemaakt, maar Game of Thrones kan niet genomineerd worden.

Om een Emmy te krijgen in 2017, moet een reeks op tv zijn verschenen tussen 1 juni 2016 en 31 mei 2017. De drie laatste afleveringen van het zesde seizoen van GoT vielen binnen die periode, maar pakten vorig jaar al prijzen via de hanging episodes-regel. Die stelt dat een serie, als er voldoende afleveringen binnen de termijn zijn uitgezonden, ook nog kan bekroond worden voor de andere episodes. Die kunnen dan wel het jaar erna geen prijzen meerkrijgen.

Geen prijzen voor Game of Thrones, net zoals voor Downton Abbey. De serie kende dit jaar een einde en won 15 Emmy's uit 69 nominaties. Ook Twin Peaks is nog niet genomineerd, omdat er nog niet genoeg afleveringen online zijn voor de deadline.

Het laat een opening voor heel wat series die hun eerste seizoen afronden of al achter de rug hebben, zoals Westworld, This Is Us, The Crown, The Leftovers en Stranger Things.

De Emmy Awards worden uitgereikt op 17 september.