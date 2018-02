VTM bereidt remake voor van Nederlands tv-succes 'De luizenmoeder'

Weet u wat een luizenmoeder is? Dan hebt u ongetwijfeld al genoten van de reeks die sinds enkele weken een dikke hit is op de Nederlandse zender NPO 3. De ongemakkelijke cringe comedy haalde afgelopen zonder bijvoorbeeld 3,4 miljoen kijkers, maar naar de aflevering daarvoor lokte, met de uitgestelde kijkers erbij, 4,8 miljoen mensen naar de buis.

Nu komt er ook een Vlaamse remake aan, want VTM heeft de rechten voor de reeks gekocht. 'We zijn bij VTM gecharmeerd door de heel herkenbare, eigentijdse en vernieuwende humor van De Luizenmoeder. De serie houdt iedereen een spiegel voor', zeggen Davy Parmentier en Ricus Jansegers, de programmadirectie van VTM in een persbericht.

'Alles lijkt te kloppen aan deze serie',zegt Jan Segers, producent bij Lecter Media. 'Het succes is niet toevallig, maar het gevolg van het geweldige werk van een -allicht- superstraf team. We zijn dan ook heel erg trots dat we de rechten hebben kunnen verwerven en dat we de serie nu voor VTM kunnen maken. De goesting is natuurlijk heel groot.'

VTM wil dit jaar nog aan de opnames beginnen. Over wie in de Vlaamse versie zal spelen en wanneer die op tv komt, is nog niets bekend.