VRT-icoon Tante Terry overleden

Ze werd in Hoboken geboren op 8 september 1931 als Esther Verbeeck. Door haar huwelijk met voetballer Jos Van Ginderen werd ze bekend als Terry Van Ginderen. Ze hoorde samen met Paula Semer en Nora Steyaert tot de eerste generatie omroepsters van de openbare omroep.

Ze begon in 1953 als omroepster voor de openbare omroep te werken, in de jaren zestig later werd ze bij de kleuters (en hun ouders) zeer populair met 'Klein, klein kleutertje'. Een van de nevenpersonages was 'Kraakje', een eekhoorn die ze zelf ontwierp. 'Wat Gert met Samson doet, deed Tante Terry met haar eekhoorn Kraakje', schreef De Standaard ooit. Samen met Bob Davidse, nonkel Bob, vormde ze zo het gezicht van de programma's voor de jeugd van de openbare omroep in de jaren 60 en 70.

Na haar ontslag in 1979 bij de toenmalige BRT stapte Van Ginderen in de zakenwereld. Ze deed public relations en organiseerde uiteenlopende activiteiten. Ze werkte van bij de oprichting van VTM in 1989 voor de commerciële zender, opnieuw voor kinderprogramma's. Ze was met name binnengehaald om de teksten in te spreken voor Tjilp de mus. Bij VTM jureerde Van Ginderen in diverse programma's zoals Nu of Nooit en Miss Belgian Beauty. In 1992 werd Tante Terry manager van Silvy Melody, later zangeres van de dancegroep Sylver.

Later was Van Ginderen actief als zangeres. Terry Van Ginderen heeft een lange reeks platen gemaakt waarop ze sprookjes en kinderverhalen vertelt, en liedjes (bijvoorbeeld van Dalida) zingt. Zo viel ze in 1999 eens in voor La Esterella in een theaterproductie in de Bourla in Antwerpen. In 1965 had ze trouwens reeds een avondvullend programma, de Ohne Mann-show waarin ze zong over alles wat in het leven van een vrouw een grote en kleine rol speelt. Het werd ook in Wallonië en Duitsland een succes.

Terry Van Ginderen was ook presentatrice van modeshows, Sinterklaas- en andere kindershows. Ze trad tevens op voor senioren. Of desgevallend haar televisieneven en -nichten van eertijds.

Ze overleed op 30 januari 2018 in het Imelda-ziekenhuis in Bonheiden