Vrouw achter Grey's Anatomy trekt naar Netflix

De naam Shonda Rhimes zegt u misschien weinig, maar in het Amerikaanse tv-landschap is ze een monument. Rhines bedacht en/of produceerde de afgelopen jaren topreeksen als Grey's Anatomy, Scandal en How To Get Away With Murder.

Nu verlaat ze ABC en trekt ze, samen met haar werkpartner Betsy Beers, naar Netflix. 'Shonda Rhimes is een van de beste verhalenvertellers in de geschiedenis van de televisie', klinkt het trots in een mededeling van de streaminggigant. 'Ze houdt van televisie en film, ze is passioneel bezig met haar werk en ze weet haar publiek te geven wat het wil. We zijn heel enthousiast om haar te verwelkomen bij Netflix.'

Voor de series die Rhimes eerder bedacht, zoals Grey's Anatomy, verandert er niets. Over hoeveel ze bij Netflix zal verdienen, is geen officiële duidelijkheid. Volgens The Wall Street Journal, dat het nieuws naar buiten bracht, zal Rhimes zo'n 10 miljoen dollar per jaar verdienen bij de streamingdienst. Nog volgens de zakenkrant is het binnenhalen van Rhimes een nieuwe zet van Netflix om de strijd om de koppositie in de entertainmentindustrie tegen Disney te winnen.