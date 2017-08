Veerle Baetens maakt 'Tabula Rasa', Eric Goens goes Africa en Bart Peeters zoekt comedytalent: dit is het najaar van Eén

De fictionele speerpunten van het Eénnajaar zijn de psychologische thrillerreeks Tabula Rasa (van Jonas 'Welp' Govaerts en Kaat 'Beau Séjour' Beels met Veerle Baetens als de jonge vrouw met geheugenverlies Mie D'Haeze) en de romkom annex roadmovie van theatergezelschap Stap Tytgat Chocolat, over inpakkers van een chocoladebedrijf die hun uitgewezen collega achterna reizen. Daarnaast verkast Flikken van Maastricht naar Rotterdam en staan er heruitzendingen van Van Vlees en Bloed en Salamander op til - van die laatste serie volgt in 2018 overigens een tweede seizoen.

Eric Goensgoes Zuid-Afrika met Die huis, waarin onder meer Kris Peeters en Nafi Thiam zich 'zoals nooit tevoren zullen tonen', maar dan wel ver weg van de bewoonde wereld. Arnout Hauben volgt in De helden van Arnout dan weer in het spoor van enkele vergeten Belgen. Ook nieuw: Bargoens - wederom van Eric Goens - en Het gezin, allebei achtdelige docureeksen, maar in de ene vechten mensen met zeer verschillende levensverhalen 'voor begrip en tegen vooroordelen', de andere biedt een inkijk in het leven van Vlaamse gezinnen die elk een bijzondere periode beleven. Hernemingen zijn er van Spoed 24/7, Pano, Voor hetzelfde geld, De vrije markt en Buurman, wat doet u nu?

Ontspanning, vraagt u? Daar moet onder meer Bart Peeters voor zorgen, die in Voor de leeuwen op zoek gaat naar een nieuwe generatie comedytalent. Danira Boukhriss Terkessidis en Peter Van de Veire gooien dan weer bekende koppen voor de leeuwen in Steracteur sterartiest, terug van negen jaar weggeweest. Ook terug met nagelnieuwe seizoenen: Twee tot de zesde macht, Loslopend wild & gevogelte, De club en Weg zijn wij.

En dan zijn er natuurlijk nog de vaste waarden, met Het journaal, Dagelijkse kost, Blokken, Iedereen beroemd, Van Gils & gasten, De zevende dag (nu met Phara de Aguirre en Xavier Taveirne van Radio 1) en Thuis.