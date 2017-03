'Veel verder dan wat Disneylandachtige clichés komt La vie en rose van Annemie Struyf niet'

De eerste aflevering van Annemie Struyfs La vie en rose is intussen achter de rug. Tijd voor een eerste evaluatie van onze tv-redactrice -en criticus Tine Hens. 'Is het leven wel zo roze in een Frans dorp waar niemand verkavelingsvlaams kent?'