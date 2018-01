Van religie tot faillissementen: dit is het voorjaarsaanbod van Canvas

Geen nieuwe fictie of humor bij Canvas dit voorjaar. Het tweede net van de VRT zet volop in op informatieve programma's met een documentaire inslag. Een van de blikvangers is zonder twijfel God woont in Berchem, waarin fotograaf, filmmaker en Berchemnaar Dimitri Van Zeebroeck de spirituele diversiteit in zijn eigen buurt onder de loep neemt. Aan de hand van getuigenissen wil hij onderzoeken hoe onder anderen joden, moslims, christenen en vrijzinnige humanisten naast en met elkaar leven in een gebied dat bulkt van de gebedshuizen en -ruimtes.

Een ander nieuw programma is Durven falen dat twaalf ondernemers volgt die rechtkrabbelden na een faillissement. Phara De Aguirre maakte het driedelige Amazones, over vrouwen die de wapens opnemen. Daarvoor sprak ze onder meer met vrouwelijke FARC-rebellen en de Koerdische strijdsters die mee IS versloegen.

Later dit voorjaar volgen Reset, een reeks over mensen die door het noodlot worden getroffen, en Watt?, een energie- en klimaatdocumentaire van klimaatactiviste Natalie Eggermont en ingenieur Jonas Verstraeten.

Dat er nieuwe afleveringen van Belpop aankomen, was al eerder bekend. De veelgeprezen muziekreeks zal zich onder meer verdiepen in Luc De Vos, Triggerfinger en Flip Kowlier. Ruben Van Gucht maakt dan weer een nieuwe reeks van De kleedkamer. Ook Terzake, De afspraak en De ideale wereld blijven op post.