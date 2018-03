Van MNM naar Radio 1: Karolien Debecker volgt Jan Hautekiet op

Voor luisteraars van Radio 1 is Jan Hautekiet al jaren een vast baken in de voormiddag met zijn programma waarin gesprekken met luisteraars over de actualiteit centraal staan. Dat baken verdwijnt nu, want Hautekiet gaat begin 2019 met pensioen.

'Toen we bij Radio 1 met Hautekiet begonnen, was het ons doel om een netwerk van burgerexpertise te bouwen. Luisteraars inspireren ons, wij geven hen een stem, op de radio, maar ook daarbuiten. online tijdens en na de uitzending of bij acties en uitzendingen op locatie', zegt Jan Hautekiet erover.

De opvolging staat klaar: Karolien Debecker, die met de ploeg van Radio 1 dit najaar een programma zal maken waarin opnieuw de luisteraar centraal staat.

Geen nieuw genre voor Debecker, gezien ze momenteel Generation M presenteert op MNM. 'Er ontstond een echte community waarin jongeren een stem kregen en elk thema bespreekbaar werd. Ik kijk er erg naar uit om bij Radio 1 radio te maken en de luisteraars ook daar een platform te bieden', zegt Debecker in een persbericht.

Jan Hautekiet en Karolien Debecker zullen Hautekiet gepast afsluiten met een reeks uitzendingen op locaties in de week van 4 tot en met 8 juni. Generation M verdwijnt dan weer niet, bevestigt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem aan Knack.be, en gaat door met een nieuwe presentator.