Van Kim Clijsters tot Editors: deze bekende koppen steunen Music For Life

Dimitri Vegas & Like Mike veilen platina plaat

Dimitri Vegas & Like Mike mochten met hun razend populaire single 'Stay A While' een platina plaat in ontvangst nemen, die nu op uw muur terecht kan komen. Dancefans kunnen een bod uitbrengen via deze link. De opbrengst gaat rechtstreeks naar Greenpeace.

Netsky komt plaatjes draaien op een fuif

Heel wat jeugdbewegingen organiseerden op 17 december een fuif in de hoop Netsky als dj te kunnen strikken. De uiteindelijke winnaar werd Jeugdhuis De Ressort uit Geraardsbergen, waar ze op dit moment alvast hun dansbenen aan het insmeren zijn.

Editors veilen unieke vinyl

Speciaal voor Music For Life brachten de mannen van Editors een exclusieve vinyl uit, met een nooit eerder gehoord nummer. De opbrengst bedroeg 6214 euro en gaat integraal naar Oxfam.

The Last Shadow Puppets ontwerpen polo's

Miles Kane en Alex Turner van The Last Shadow Puppets ontwierpen twee gepersonaliseerde polo's die ze zelf al tijdens hun shows droegen, en nu tot de garderobe van een gelukkige Studio Brussel-luisteraar behoort. In totaal stuurden 5144 mensen een sms ter waarde van 1 euro in de hoop de polo's te winnen, wat de uiteindelijke teller op een bijdrage van 5144 euro voor Poverello bracht.

Eline De Munck verkoopt iPhone-hoesjes

Ook Eline De Munck toonde haar hart en stond op 4 december zelf in haar kraampje op de Antwerpse Meir. Daar verkocht ze unieke iPhone-hoesjes ten voordele van Blindenzorg Licht En liefde. 'Er zijn in derdewereldlanden meer dan 2 miljard ogen die niet kunnen zien', vertelde De Munck. 'Daar willen wij iets aan veranderen.'

Cath Luyten, Maaike Cafmeyer, Lieven Blancquaert en Lieven Van Gils lopen mee met de Warmathon

Tussen 18 en 23 december kan je meelopen met zes verschillende Warmathons, in respectievelijk Brussel, Hasselt, Brugge, Antwerpen, Leuven en Gent. Om u extra te motiveren, heeft elke loopwedstrijd ook een BV als sfeermakende koploper. Dus als u ook Maaike Cafmeyer wil zien zweten of uw fysieke superioriteit ten opzicht van Lieven Van Gils wil bewijzen: inschrijven kan hier.

Channel Zero, The Hicky Underworld en Flip Kowlier organiseren benefietconcert

Al even geleden organiseerde Flip Kowlier een waanzinnig benefietconcert in de Gentse Handelsbeurs, waar half muziekmakend Vlaanderen op de affiche stond: Gabriel Rios, Tourist LeMC, Brihang, Coely, Raymond van het Groenewoud, Daan en Isolde Lasoen waren van de partij. Naast de winst van 17.1150 euro ging ook de drankopbrengst naar Vluchtelingenwerk vzw. 'We wilden een signaal geven aan de mensen om te helpen, want dat kost echt niet zo veel moeite', blikt Kowlier terug.

Snedige gitaarrifs en stevige drums waren ook gegarandeerd op het benefietconcert met een hoek af van Channel Zero. Hun 'Headbangers Party' ging door aan boord van de boot Le Formidable in de Antwerpse haven. De winst ging - zeer toepasselijk - naar de Sea Shepherd Conservation Society, een organisatie die actie voert tegen de walvisjacht.

Met 'Heal The World' wilde The Hicky Underworld ook de vluchtelingenproblematiek verder onder de aandacht brengen: 'De vreselijke beelden van mensen die op de vlucht zijn hebben ook veel muzikanten aangegrepen', vertelt bassist Yorgos Tsakiridis. Met hun concert in Trix zamelde de band een losse 5000 euro in.

Jeroom en Philippe Geubels rijden Laps For Life

Laat twee vreemde eenden samen een actie verzinnen, en je krijgt onvermijdelijk een maf resultaat. Op 12 december scheurden de gladiatoren van de humor rond in het circuit van Zolder, en konden fans voor 30 euro per rondje plaatsnemen in de passagierstoel. Er werd een mooi bedrag ingezameld voor de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Kim Clijsters lanceert 'Work 1 Hour For Life'

Op vrijdag één uur langer werken, niemand doet het met plezier. Toch heeft Kim Clijsters een goede reden waarom u dat wel zou doen: 'Mocht 1 Belg op 100 één uur werken ten voordele van SOS Kinderdorpen, dan zouden meer dan 5.500 kinderen extra kunnen opgevangen worden die hun veilige gezinssituatie dreigen te verliezen.' Zet de koffie al maar klaar.

Tom Boonen organiseert cyclocross

'Er is de laatste tijd zoveel miserie in de wereld, je kan geen tv kijken of je wordt er mottig van', zucht Tom Boonen, maar dat betekent niet dat hij bij de pakken blijft neerzitten. Al voor de vijfde keer op rij organiseerde hij een cyclocross ten voordele van vzw Bijs en vzw Move To Improve.

De Bruyne, Mertens en Verthongen geven bezwete shirts weg

Eén van de opmerkelijkste acties van dit seizoen was de strijd om het bezwete shirt van Vertonghen, waarvoor duizenden supporters 4000 euro mee bij elkaar kregen. Zelf geconfronteerd met kanker in zijn familie, besloot Jan Vertonghen dat bedrag aan het AntiKankerFonds te doneren. De verliezers kunnen een tweede poging wagen voor de gesigneerde shirts van Dries Mertens en Keven De Bruyne, die via deze link geveild worden.

Dua Lipa en Goose treden op in The Flame

Zoals elk jaar wordt ook The Flame georganiseerd, waarbij zes muzikanten tussen 18 en 23 december een benefietconcert geven. De Brits-Kosovaarse Dua Lipa zal met haar concert The Sunny Hill Foundation steunen, waardoor ook kansarmen in Kosovo kunstonderwijs kunnen volgen. Daarnaast zullen ook Jamie Lidell, Tom Odell, Bazart, Goose en Lost Frequencies het kwik de hoogte in spelen. Tickets voor The Flame zijn uitverkocht.