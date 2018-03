Van Dag Allemaal tot HLN: nieuwsredacties De Persgroep en Medialaan gaan samenwerken

Begin februari geraakte bekend dat De Persgroep (Het Laatste Nieuws, De Morgen...) en MEDIALAAN (VTM, Q2, Q-music...) zullen samensmelten tot één nieuw bedrijf. Dat nieuws kwam er nadat Roularta, het bedrijf achter onder meer Knack en Trends, haar MEDIALAAN-aandelen aan De Persgroep gaf en daarvoor zelf de aandelen in Mediafin (De Tijd) van De Persgroep kreeg.

Hoe het nieuwe bedrijf zal heten, is nog niet bekend, maar de twee mediagiganten stelden woensdag wel een plan voor om de verschillende nieuwsredacties beter samen te laten werken. Concreet zullen de redacties van onder meer Het Laatste Nieuws, HLN.be, De Morgen, Humo, Dag Allemaal en VTM NIEUWS nauwer gaan samenwerken onder de naam News City. 'Het nieuwe mediabedrijf wil hiermee de referentie worden in Vlaanderen voor nieuws, zowel in tekst als video, op eender welke drager: van televisie over print, online tot radio', klinkt het in een persbericht.

Eén locatie

'Het wordt letterlijk de News City that never sleeps. Hiermee zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de journalistiek van de toekomst: altijd, overal én live', zegt Kris Hoflack. Hij is nu algemeen hoofdredacteur van VTM NIEUWS, maar zal in de nieuwe structuur de langetermijnflow, actua- en sportprogramma's en journalistieke dossiers en projecten coördineren. Samen met Kurt Minnen, verantwoordelijk voor de organisatie, en Paul Daenen, die voor de dagelijkse nieuwsstroom zal instaan, vormt Hoflack de driekoppige directie van News City.

Daaronder blijven de redacties allemaal onafhankelijk werken en worden ze aangestuurd door aparte hoofdredacteurs. Dat Jörgen Oosterwaal De Morgen en Huùo zal aansturen, was al eerder geweten, net dat als huidig hoofdredacteur van De Morgen An Govaerts de digitale expansie van haar krant zal leiden. Ook Dimitri Antonissen zal een dubbele rol op zich nemen als hoofdredacteur van HLN.be en vtmnieuws.be én manager van de centrale digitale nieuwsdesk. Frank Depoorter zal de krant Het Laatste Nieuws aansturen. VTM NIEUWS zal aangestuurd worden door Nicholas Lataire. De magazines, waaronder Dag Allemaal en Story, zullen aangestuurd worden door Klaus Van Isacker en An Meskens.

Op termijn wil News City alle redacties op één locatie onderbrengen. Mogelijk zal die in Antwerpen liggen, maar dat wordt nog onderzocht. In totaal zullen er 400 mensen, waaronder onder andere de journalisten, eindredactie, lay-out en productie, in de News City werken.