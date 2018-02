P.B. Gronda Columnist bij Knack Focus Opinie

'Uit je bubbel komen? Stop met dat pseudoschuldgevoel weg te steken achter modewoorden'

Schrijver P.B. Gronda krijgt het op zijn heupen van mensen die 'uit hun bubbel' willen treden. 'Niemand die uit vrije wil even uit zijn of haar comfortzone kan stappen om er dan weer lekker in weg te kruipen, kan ooit echt uit zijn comfortzone stappen.'