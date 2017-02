Tweede seizoen 'Stranger Things' te zien vanaf Halloween

Het eerste seizoen van de Amerikaanse sciencefiction-horrorserie werd afgelopen zomer een regelrechte hype. Onze man omschreef de serie als een natte eightiesdroom en ze prijkte bovenaan ons lijstje met beste series uit 2016. Dat het succes een vervolg zou krijgen, viel dan ook te verwachten.

De fans mogen nu officieel op hun twee oren slapen: het tweede seizoen zal vanaf 31 oktober, niet toevallig Halloween, via Netflix te zien zijn. Over de verhaallijn is nog niet al te veel bekend, maar de trailer voorspelt spanning, mysterie en een spinachtig monster.

Wel bekend: er werden een aantal nieuwe namen toegevoegd aan de cast, onder wie Paul Reiser, Brett Gelman en Sean Astin.