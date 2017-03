Tv-zender Viceland van start in België: 3 programma's die we nu al leuk vinden

Hate thy Neighbour

'That's a superior racist', grijnst Jamali Maddix terwijl hij door een verrekijker aanschouwt hoe een lid van de National Socialist Movement, de grootste neonazipartij in de VS, een swastikaverbranding voorbereidt. Maddix, een bebaarde Britse komiek met Italiaans-Jamaicaanse roots, is het uithangbord van Viceland. In de docuserie Hate Thy Neighbour gaat hij de hort op met allerlei extremistische groeperingen. In Zweden praat hij met de leiders van Nordic Youth, in Israël met de militanten van de extreemrechtse Joodse groepering Lehava. En in Harlem ontmoet hij de Black Israelites, zwarte separatisten die geloven dat Jezus uit de doden zal opstaan om van alle blanken slaven te maken. De reportages worden regelmatig onderbroken voor stand-ups waarin Maddix verslag van zijn omzwervingen uitbrengt. 'I'm just a comedian', zoals hij het zelf zegt.

Gaycation

Sinds ze drie jaar geleden uit de kast kwam en haar coming-outspeech in Las Vegas de wereld rondging, is Ellen Page een uitgesproken lhbt-activiste. De actrice uit onder meer Juno en Inception mocht voor Viceland haar eerste docureeks over de lhbt-cultuur maken. Samen met beste vriend Ian Daniel reist ze in Gaycation de wereld rond. Doet ze onder meer aan: Jamaica, waar homorechten nauwelijks bestaan; Japan, waar heterovrouwen dol zijn op seks tussen mannen en een jongen aan zijn moeder opbiecht dat hij homo is; Brazilië, waar ze een agent ontmoeten die als huurmoordenaar homo's een kopje kleiner maakte; en de VS, waar Page het homofobe beleid van presidentskandidaat Ted Cruz aanvalt en ze vrienden van slachtoffers van de dodelijke schietpartij in Orlando bezoekt. Slik.

F*ck, That's Delicious

Alle respect voor Action Bronson, maar wie een presentator zoekt voor een kookprogramma, zal niet meteen aan deze man denken. Je kunt de cook turned rapper uit Queens, met zijn ongezonde zwaarlijvigheid en lange baard, moeilijk het smakelijkste boegbeeld voor foodies noemen. Toch maakte hij met de webserie F*ck, That's Delicious een van de fijnste eetprogramma's in tijden. Samen met bro's Big Body Bes, The Alchemist en Meyhem Lauren gaat hij op een muzikale roadtrip door de VS. Na de optredens proppen ze zich vol in allerlei luxerestaurants. 'We eat, we rap, we rap, we eat', luidt hun motto. Van Bronsons oprechte belangstelling voor een hapje stoofvlees of een portie spareribs gaat een ware obsessie voor eten uit. En dat werkt aanstekelijk.