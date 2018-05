Tomas De Soete gaat acteren in eigen fictiereeks voor Canvas

Bijna drie jaar na de laatste aflevering van Café Corsari, dat hij samen met Freek Braeckman presenteerde, heeft Tomas De Soete een nieuw tv-project aangekondigd. Samen met Filip Lenaerts, die Tytgat Chocolat regisseerde, en Joeri Vlekken, werkt hij aan een nieuwe fictiereeks. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Fiskepark is een parodie op true crime-reeksen als Making A Murderer. 'Door stijlelementen van true crime te parodiëren, willen we de authenticiteit ervan in vraag stellen', vertellen de makers.

De Soete speelt zelf de hoofdrol en debuteert zo meteen als acteur. Ook de rest van de cast oogt opvallend, met namen als comedian Jan Jaap van der Wal, muzikant Bent Van Looy en presentatrice Siska Schoeters, tevens mevrouw Tomas De Soete. Ten vroegste volgend voorjaar mogen we Fiskepark op verwachten op Canvas.