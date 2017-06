Tom Waes trekt naar de hongersnood: 'Wij dragen verantwoordelijkheid omdat we de andere kant op kijken'

Elke dag vluchten er zo'n 3.000 Zuid-Soedanezen weg van het geweld en de hongersnood in hun thuisland. Zij komen terecht in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld: Bidibidi in Oeganda. Tom Waes trok er voor de campagne 12-12 naartoe en getuigt over zijn ervaringen.