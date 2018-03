"Toen ik Tristan in 'Gevoel voor tumor' bezig zag, wenste ik hem stiekem een vieze ziekte toe"

Het is niet mooi om te zeggen, maar toen ik Tristan Devriendt (Maarten Nulens) in Gevoel voor tumor bezig zag, wenste ik hem stiekem een vieze ziekte toe. Meer zelfvoldaan, hufterig en arroganter als jongeman Devriendt maken ze ze niet vaak. Tenzij in die ene fabriek in een rechtse uithoek van Brasschaat waar het gros van dit soort opgeblazen ego's met rijke vaders en kunstzinnige moeders van de band rolt.

