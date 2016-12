Tien om te zien en nooit te vergeten: de beste internationale tv-afleveringen van 2016

WAARSCHUWING: dit artikel bevat uiteraard spoilers. Zeg niet dat u niet gewaarschuwd was.

10. Fleabag: Episode 4

Fleabag is een gitzwarte BBC-comedy over de 'moeilijke vrouw' Fleabag. In deze aflevering gaat ze met haar zus een week mindful doen op het platteland. Maar in hetzelfde hotel verblijven ook enkele mannen die zich amuseren met sekspoppen en wat dies meer zij. Phoebe Waller-Bridge, die niet alleen de reeks bedacht maar ook de hoofdrol speelt, toont hoe mannen en vrouwen leren om zich anders te gedragen én doorprikt dat cliché met een bekentenis van een bankdirecteur, zonder twijfel een van de meest aangrijpende scenes van het jaar.

9. Orange Is the New Black: The Animals

Elk jaar weer twijfelen de organisatoren van de Emmy's of Orange Is the New Black nu comedy is of drama. Begrijpelijk: de reeks speelt zich dan wel af in een vrouwengevangenis, maar de personages gedragen zich als giechelende tieners op de speelplaats, de cipiers zijn de norse leerkrachten die af en toe een oogje dichtknijpen. Maar in deze aflevering werpen de bewakers die mantel van menselijkheid af en behandelen ze de bewoners van Litchfield als beesten. De strafinrichting is een bedrijf geworden, waarin de mensen louter nummertjes zijn. Het eerste slachtoffer: Poussey Washington. Het volgende seizoen zou wel eens een stuk donkerder kunnen worden.

8. Girls: The Panic in Central Park

Deze hele aflevering focust op Marnie, meer bepaald op de andere kant van uw favoriete hatelijke personage. Controlefreak Marnie geeft toe dat ze niet weet wat ze aan het doen is, in het leven, in haar relatie, en op haar werk. Dat besef leidt tot een nachtje doelloos met haar ex door de stad dwalen. Op een bepaald moment gaat ze letterlijk kopje onder, en als ze weer boven water komt, is ze een ander mens. Ze besluit een punt te zetten achter haar huwelijk en stort helemaal in. Sterk staaltje karakterontwikkeling.

7. BoJack Horseman: Fish Out of Water

Beter bekend als 'die vreemde aflevering met die viervoeter in die onderwaterwereld'. Paardman BoJack moet naar de première van zijn nieuwe film op een prestigieus onderzees filmfestival, waar de melancholische BoJack tevergeefs contact zoekt met zijn omgeving -- zie ook de rode draad in de hele serie. Dat levert een aquarelfantasie op die doet denken aan vroege animatiefilms of het werk van Charlie Chaplin.

6. High Maintenance: Grandpa

De kleine Gatsby kruist het pad van de New Yorkse wietdealer waar de reeks om draait. De kleine Gatsby is een hond die met zijn baasje Chase van Indiana naar Queens is verhuisd en in de stad maar niet kan aarden. Chase huurt daarop hondenwandelaarster Beth in, maar na een drugsakkefietje stuurt hij haar de laan uit. Gatsby wordt depressief. Mooi, ook al omdat u het hele verhaal van puppy love meemaakt vanuit Gatsby's perspectief.

5. The Americans: The Magic of David Copperfield V: The Statue of Liberty Disappears

Martha neemt in ware Casablanca-stijl afscheid van Philip Jennings . Philip en zijn vrouw Elizabeth vliegen elkaar in de haren over zijn ontrouw en haar reactie daarop - niet evident voor een koppel spionnen, die meer nog dan andere stellen de schone schijn moeten ophouden. Dochter Paige gaat tegen hun wil in ook helemaal op in het spionnenleven en Elizabeth realiseert zich dat ze niet meer zozeer een moeder-dochterrelatie met Paige heeft maar eerder een professionele. Op het einde van de aflevering kijkt het verscheurde gezin samen hoe tv-goochelaar David Copperfield het Vrijheidsbeeld doet verdwijnen. De façade is er nog, maar dit is geen gelukkig gezinnetje meer. De familie Jennings is nu in de eerste plaats een nest spionnen.

4. Game of Thrones: The Winds of Winter

Deze ontknoping was de kroon op het uitermate degelijke zesde seizoen. In een reeks waarin die dekselse winter jarenlang maar niet leek te komen, was er plots beweging op alle fronten: Arya kan haar moeder en broer wreken, Daenerys trekt eindelijk naar Westeros, Sam begint zijn lessen aan de Citadel, Cersei bestijgt de IJzeren Troon nadat ze haar vijanden van de kaart heeft én we komen meer te weten over de moeder van Jon Snow. Dit seizoen bewijst ook dat de reeks het perfect kan stellen zonder de boeken van George R.R. Martin, die nog langzamer schrijft dan dat dat de winter komt, als leidraad.

3. The People v. O.J. Simpson: Marcia, Marcia, Marcia

Marcia Clark, de hoofdaanklager in het moordproces van O.J. Simpson, werd destijds hard aangepakt in de media. In deze aflevering focust dit gefictionaliseerde verslag van die zaak op het buitensporige seksisme dat haar daarbij te beurt viel. Actrice Sarah Paulson geeft Clark de vasthoudendheid én de fragiliteit die de camera's destijds misten. Marcia, Marcia, Marcia is een portret van een vrouw, een geschiedenisles en een masterclass in acteerwerk in één. Paulson kreeg er terecht een Emmy voor. 'Ik was, samen met de rest van de wereld, te oppervlakkig en achteloos in mijn oordeel', zo richtte Paulson zich in haar speech tot Clark, die aanwezig was in de zaal. 'En ik sta hier vandaag om je te zeggen: het spijt me.'

2. Atlanta: Nobody Beats the Biebs

Donald Glover - u ook bekend als rapper Childish Gambino - schrijft en speelt zelf de hoofdrol in de meest verfrissende reeks van 2016, een intrigerende hiphopcomedy met surreële trekjes. Maar de vijfde aflevering in de reeks was net heel ontnuchterend. Glover castte daarvoor de zwarte acteur en zanger Austin Crute als de Canadese popster Justin Bieber. Zouden we Bieber nog evenzeer vergeven voor zijn wangedrag als hij niet blank was? Of zouden zijn capriolen hem dan een enkeltje richting gevangenis opleveren, in plaats van een wereldhit?

1. Black Mirror: San Junipero

Het meest hartverwarmende televisiemoment van het jaar komt uit de meest dystopische reeks van het moment. Twee jonge vrouwen treffen elkaar in San Junipero, een soort technologisch hiernamaal dat een badplaats in 1987 simuleert, waar mensen het allemaal opnieuw kunnen proberen. Kelly en Yorkie voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar moeten hun verleden achter zich laten voor ze een nieuw leven kunnen beginnen. 'Dat deze aflevering over twee vrouwen gaat, is zowel belangrijk als onbelangrijk', legt bedenker Charlie Brooker uit. 'Het doet er volgens mij niet toe. San Junipero is een universeel liefdesverhaal. Dat ze net in 1987 trouwen is wel belangrijk, want toen konden twee vrouwen dat nog niet.' Omdat dit Black Mirror is, de anthologiereeks waar het zelfden of nooit goed afloopt, verwacht je ieder moment dat Kelly en Yorkie gruwelijk aan hun einde zullen komen. U hebt toch ook als een klein kind gehuild toen tijdens de eindcredits Belinda Carlisles Heaven Is a Place on Earth weerklonk?