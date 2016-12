Teaser voor nieuw seizoen Twin Peaks brengt Gordon Cole terug

Al enkele jaren wordt er druk gespeculeerd over het nieuwe seizoen van Twin Peaks, de succesreeks van David Lynch en Mark Frost. Het zag er zelfs een tijdje naar uit dat Lynch uit het project zou stappen door strubbelingen tijdens de preproductie van de reeks. Na een groots opgezette Facebookcampagne kondigde de regisseur aan om toch verder te werken aan het gehypete project.

In een nieuwe teaser is te zien dat Lynch ook zijn rol van Gordon Cole weer zal opnemen. Cole is de baas van FBI-agent Dale Cooper, de man die naar het dorpje Twin Peaks wordt gestuurd om de moord op Laura Palmer te onderzoeken. Opvallend aan het filmpje van 32 seconden is dat Cole niet opgewonden praat zoals we het van de hardhorige politiebaas gewend zijn, maar zwijgend een donut eet.

Nog belangrijk: de titel van de teaser geeft aan dat de reeks wel degelijk volgend jaar op antenne komt. Eerder gaf producer Showtime al enkele voorproefjes vrij, waaronder een stukje van de muziek door Angelo Badalamenti, die ook de bezwerende soundtrack van het origineel schreef.