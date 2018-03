Tabula Rasa vanaf nu wereldwijd te bekijken op Netflix

Tabula rasa was een van de hoogtepunten van het Vlaamse tv-jaar 2017. De reeks, over een vrouw die de sleutel vormt in een verdwijningszaak en geheugenverlies krijgt, haalde gemiddeld 1,25 miljoen kijkers op Eén.

Vanaf vandaag, donderdag 15 maart, kan de reeks nog meer zieltjes winnen op Netflix. Met uitzondering van Duitsland, waar de reeks nu op ZDF te zien is, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, krijgt de reeks een wereldwijde release.

Tabula rasa werd bedacht en geschreven door Malin-Sarah Gozin en Veerle Baetens. Christophe Dirickx vervolledigde het schrijversteam. Kaat Beels en Jonas Govaerts regisseerden de reeks. De hoofdrollen worden vertolkt door onder andere Veerle Baetens, Stijn Van Opstal, Cécile Enthoven, Natali Broods, Lynn Van Royen, Tom Audenaert, Peter Van den Begin, Gène Bervoets, Jeroen Perceval, Hilde Van Mieghem, Viviane De Muynck en François Beukelaers.

Dat Tabula rasa internationaal scoort, is geen nieuws. De reeks werd al geselecteerd voor internationale festivals als Series Mania (Parijs en Melbourne) en MIPCOM in Cannes.

In De Morgen vertelt Bert Hamelinck van productiehuis Caviar dat er ook een Amerikaanse remake wordt gewerkt. 'Als dat lukt, zal het voor een betaalzender of een streamingplatform zijn.'