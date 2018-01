'Taboe' maakt niet duidelijk of er een taboe doorbroken is, of beter: of er ooit een taboe is geweest

Ongetwijfeld moest het erbij omdat Taboe een programma is waarin Philippe Geubels de grenzen van de humor wil aftasten, maar de standup-comedyshow die hij in Gent opvoerde voor een zaal vol mensen met een beperking leek plots zo geforceerd. Niet omdat hij niet grappig was. De cameramensen zorgden er wel voor dat er een juiste afwisseling was tussen de grappen op het podium en de beelden van gierende mensen in de zaal die met een hand op de knie sloegen omdat ze bij gebrek aan een tweede hand niet konden applaudisseren. 'Hoe noem je tienduizend mensen met een verstandelijke beperking', vroeg Geubels. 'Een schlagerfestival.' De zaal vol rolstoelen en andere metalen hulpmiddelen proestte het uit. Geubels bracht op h...