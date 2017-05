Streamingdiensten moeten 30 procent van aanbod vrijhouden voor Europese producties

De ministers bepaalden dinsdag hun standpunt voor de aanstaande onderhandelingen met het Europees Parlement over de herziening van de richtlijn over audiovisuele mediadiensten. Bedoeling is de spelregels voor traditionele televisieomroepen en video-on-demandaanbieders evenwichtiger te maken en ook videoplatforms sterker te reguleren.

Zo wou de Europese Commissie on-demandaanbieders als Netflix en Amazon Prime verplichten om 20 procent van hun catalogus te reserveren voor Europese producties. Voor de ministers mag dat best wat meer zijn. Ze verdedigen een aandeel van 30 procent, net als de bevoegde commissie van het Europees Parlement eerder al had gedaan. Daarnaast mogen lidstaten van de on-demandaanbieders ook een financiële bijdrage vragen om lokale content te ondersteunen.

Geen al te grote horde

Momenteel hanteert meer dan de helft van de lidstaten één of andere vorm van quotum, dat varieert van 10 tot 60 procent in een land als Frankrijk. Een al te grote inspanning lijkt de nieuwe drempel niet te vormen. Vorig jaar was gemiddeld één op vier films in het on-demandaanbod al van Europese makelij en ook de catalogi van grote spelers als Netflix en iTunes bestaan al voor meer dan 20 procent uit Europees werk.

Videoplatforms krijgen op hun beurt net als andere media te maken met regels over de bescherming van minderjarigen en de verspreiding van haatboodschappen en gewelddadige content. Zo moeten spelers als Facebook, Twitter en Youtube video's blokkeren waarin wordt opgeroepen tot haat of terroristische aanslagen worden verheerlijkt.