Steenkoolbedrijf klaagt John Oliver aan wegens smaad

Het Amerikaanse steenkolenbedrijf Murray Energy heeft John Oliver, de presentator van het satirische programma Last Week Tonight, voor de rechter gedaagd. Ook HBO, het betaalkanaal dat de schow uitzendt, kreeg een klacht aan zijn broek.

Het twistpunt is een item uit de aflevering van afgelopen zondag, waarin Oliver Robert Murray, de ceo van Murray, een 'boosaardige grijsaard' noemde. Daarmee verwees hij naar een mijnongeluk in Utah, tien jaar geleden, waarbij negen mijnwerkers stierven. Volgens Murray lag een aardschok aan de basis van die ramp.

In de aanklacht staat ook vermeld dat Oliver naar een satirisch artikel greep uit een vakblad voor mijnwerkers, waarin geschreven werd dat Murray werd geïnspireerd door een gesprek met een eekhoorn. De presentator kwam vervolgens op de proppen met een gigantische pratende eekhoorn, die een cheque voor Murray bovenhaalde met daarop de woorden 'Eat shit, Bob!'

Oliver maakte in de show zelf duidelijk dat hij Murray Energy om een reactie had gevraagd, maar dat die hem werd geweigerd. Hij zei toen ook dat hij een proces verwachtte. Ook HBO is niet onder de indruk, vertelde een woordvoerder aan The Daily Beast, eens te meer omdat Murray Energy erom bekend staat om regelmatig naar de rechter te stappen.