Sorry voor alles en Callboys genomineerd voor Emmy Award

De Emmy Awards zijn de belangrijkste tv-prijzen in de Verenigde Staten. Minder bekend, maar ook bijzonder gegeerd, zijn de International Emmy Awards, die goede televisie buiten de VS bekronen. De organisatie daarvan heeft woensdag de nominaties bekendgemaakt voor de 45ste editie. Daarbij zitten twee Belgische programma's: Sorry voor alles en Callboys.

In Sorry voor alles (Eén) volgde een team van tv-makers telkens een maand lang een onbekende Vlaming en namen zij hem of haar in de maling. Na die maand werd het slachtoffer meegelokt naar een tv-studio om te quizzen over die maand. In april werd het programma nog bekroond met de Gold World Medal in de categorie 'entertainment en familieprogramma' op het New York Festival in Las Vegas. Ook de Silver Intermedia Global Award weg op het World Media Festival in Hamburg kaapte de show al weg.

De andere genomineerde Callboys, de Vier-serie over een gigolobureau, viel ook al eerder in de prijzen, op het Festival International de Programmes Audiovisuels (FIPA) in het Franse Biarritz.

Mocht een van de programma's winnen, zou dat niet de eerste keer zijn dat een Vlaams programma met de eer gaat lopen. In 2011 won Benidorm Bastards de Emmy voor beste comedy. Drie jaar later was het de beurt aan Wat als?. Beide programma's werden gemaakt door hetzelfde productiehuis, Shelter. Eerder maakten ook Flying Doctors , Missie Mosango , Soundtrack en het eerste seizoen van Wat Als? kans op een prijs. Mijn kunst is top! op Ketnet was in de running voor een speciale KIDS International Emmy Award, The Spiral werd in 2013 genomineerd voor een International Digital Emmy Award.

De International Emmy Awards worden op 20 november uitgereikt in New York.