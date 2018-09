Soe Nsuki wil Congolese familie bijeen brengen voor nieuw programma op Eén

Nsuki, dochter van een Belgische mama en een vader die uit Congo komt, wil in het programma haar Congolose familieleden bij elkaar brengen, die verspreid over de hele wereld wonen. 'Soe is benieuwd naar wie die mensen zijn en waar ze wonen, hoe zij leven, werken... Want uiteindelijk, als je roots niet in je woonplaats liggen, blijf je dan altijd vreemd?' meldt Eén in een persbericht.

Soe Nsuki is dj, journalist voor Charlie en breakdancet op hoog niveau, maar steekt de laatste jaren vooral de neus aan het venster als comedytalent. Drie maanden na haar eerste open mic speelde ze de finale van de Culture Comedy Award. Later volgden shows met Jens Dendoncker en voorprogramma's voor onder anderen Thomas Smith. In december gaat haar eerste comedyzaalshow Soetopia in première, nadat ze eerder al met Hip hop hoera naar de theaters trok.

Hoe het programma van Soe Nsuki en Tine Troch zal heten en wanneer het wordt uitgezonden op Eén is nog niet bekend.