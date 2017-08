Schrijfster van openingsaflevering The Simpsons klaagt seksisme aan

De eerste aflevering van The Simpsons, die eind 1989 op de Amerikaanse televisie kwam, werd geschreven door cartooniste Mimi Pond. Dat deed ze op vraag van Matt Groening, de bedenker van de legendarische gele mannetjes. De aflevering werd tot twee keer toe genomineerd voor een Emmy Award, maar Pond schreef later geen enkele episode van The Simpsons meer.

Aan Jezebel, een onderdeel van de popcultuurwebsite Vulture, vertelt Pond hoe dat volgens haar komt. 'Heel lang heb ik niet geweten waarom ik nooit werd uitgenodigd voor het team. Pas jaren later ontdekte ik dat showrunner Sam Simon geen vrouwen rond zich wilde omdat hij op dat moment door een echtscheiding ging.'

'Het is lange tijd een jongensclub gebleven', zegt Pond. 'Ik voel mij even gekwalificeerd als iedereen die wel is aangenomen om te schrijven. Enkel omdat ik een vrouw was, werd ik niet toegelaten tot de club. Sorry dat ik bubbels moet doorprikken, maar voor mij was dit niet leuk.'

Sam Simon overleed in 2015. Noch zijn erven noch de makers van The Simpsons hebben tot nu toe gereageerd. Opvallend: van de 126 schrijvers die tot nu toe aan The Simpsons meewerkten, waren er 11 vrouw.