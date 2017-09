Sam De Graeve vertrekt als creatief directeur bij Woestijnvis

Sam De Graeve, creatief directeur bij Woestijnvis, gaat na na zeventien jaar weg bij het productiehuis. Dat schrijft De Morgen. De Graeve schreef en tekende voor allerlei magazines, maar maakte naam als eindredacteur van het succesprogramma De Slimste Mens ter Wereld. Vervolgens was hij eventjes hoofdredacteur van Humo, daarna werd hij creatief directeur bij Woestijnvis.

Over de verdere plannen van De Graeve is er nog geen duidelijkheid. 'Al duiken de woorden 'boek' en 'online' verdacht vaak op in het peinzen daarover', laat hij weten aan De Morgen. Woestijnvis-oprichter Wouter Vandenhaute heeft het in een reactie aan dezelfde krant over een intense, soms confronterende maar altijd inspirerende samenwerking. 'Samen hebben we een stevig stuk mediageschiedenis geschreven.'