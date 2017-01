Rik 'Jay Vleugels' Verheye tekent exclusiviteitscontract bij Woestijnvis

Verheye, die in het najaar van 2016 gestalte gaf aan de betreurde maar razend populaire Callboy Jay Vleugels, heeft bij Woestijnvis zijn handtekening gezet onder een exclusiviteitscontract, meldt Het Nieuwsblad. Hij zal er voor en achter de schermen werken. 'Ik ga mee tv-programma's bedenken, in fictiereeksen spelen, af en toe opdraven in panelshows en vooral veel bijleren.'

'Geen presentator of zo'

En zijn eigen serie maken, ook dat is het plan. Verheye in Knack Focus: 'Ik loop al even rond met het idee voor een eigen reeks, iets tragikomisch. Binnen dit productiehuis zou ik die kunnen maken en zou ik kunnen werken voor verscheidene zenders.'

Rik Verheye benadrukt dat hij 'geen presentator of zo' wordt, maar boven alles schrijver-acteur blijft. 'Het is niet de bedoeling dat ik een talkshow ga presenteren of een quizprogramma overneem. Ik blijf in de eerste plaats een acteur wiens grootste passie 'spelen' is. Een blitzcarrière maken zegt mij niks: drie jaar op alles ja zeggen om daarna te merken dat iedereen je beu gezien is, je met een burn-out zit, niet weet wat je wilt doen, om dan een boek te schrijven over burn-outs en niet te weten wat je wilt doen. Ik denk dat een vaste stek mij gaat helpen om het rustig aan te doen, met de juiste mensen om me heen. Een platform om mijn eigen ding te kunnen doen. Mijn eigen wereld te creëren.'

Zijstapjes

Woestijnvis geeft Verheye de vrijheid nog zijstapjes te maken als acteur, schrijft Het Nieuwsblad nog. Zo zal hij straks, naast collega-Callboys Matteo Simoni en Stef Aerts, te zien zijn in de Vtm-reeks De bende van Jan de Lichte, die momenteel gedraaid wordt onder leiding van regisseurstrio Robin 'D'Ardennen' Pront, Pieter 'Chaussée D'Amour' Van Hees en Maarten 'Deadline 14/10' Moerkerke.