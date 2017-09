Regisseur van La La Land gaat reeks maken voor Netflix

Netflix maakt vandaag via een persbericht bekend dat Damien Chazelle, de regisseur van de met meerdere Oscars bekroonde film La La Land, voor Netflix de serie The Eddy gaat regisseren en produceren. De acht afleveringen tellende Netflix Original wordt exclusief beschikbaar voor abonnees wereldwijd.

Chazelle zal samen met Alan Poul (Six Feet Under, The Newsroom) fungeren als executive producer. Hij regisseert ook zelf twee afleveringen. De reeks is geschreven door Jack Thorne (This is England, Wonder), winnaar van meerdere BAFTA en Olivier Awards. De muziek ligt in handen van Glen Ballard. Hij mocht zes keer een Grammy Award in ontvangst nemen en heeft succesvolle albums zoals Jagged Little Pill van Alanis Morissette en Bad van Michael Jackson op zijn naam staan.

The Eddy is naast andere Europese Netflix Original titels zoals The Crown en Dark, een nieuwe investering van Netflix in internationale en Franse content. De achtdelige serie gaat over een club, de eigenaar, de huisband, en de chaotische stad die hen omringt.

Chazelle zegt over de productie: "Ik heb er altijd van gedroomd om te mogen filmen in Parijs, dus ik ben dubbel zo gelukkig om samen met Jack, Glen en Alan dit verhaal te mogen vertellen.'