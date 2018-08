Radiomaker Dorianne Aussems over herkauwen, nostalgisch zijn en orgasmes faken

Wat wilde je worden als kind?

DORIANNE AUSSEMS: Boerin. Ik snap nog altijd niet waarom, want ik kan maar één beest houden, en ik was veel te vaak mijn handen.

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

AUSSEMS: Onlangs, ergens in de vroege ochtend, wanneer het licht het mooist valt. Ik had filmmuziek in mijn oren, de lucht was helblauw en ergens in de verte waren paarden aan het grazen. Op zo'n moment, als ik alles absorbeer, wordt alles een paar minuten troebel van de tranen.

Wat is het beste advies dat jouw ouders je ooit gaven?

AUSSEMS: 'Herkauwen is voor koeien.' Het heeft geen zin om elk moment honderd keer in je hoofd af te spelen, denkend aan wat je anders had willen verwoorden. Ik heb veel aan dat advies gehad, zeker in het middelbaar, toen elk woord heel hard binnenkwam. Jongeren kunnen heel grof zijn, vanuit hun eigen onzekerheid.

Hoe kom je tot rust?

AUSSEMS: Door te rijden. De autodeur dichttrekken, het geluid van de buitenwereld dempen en voelen dat ik in een cocon zit. En van komkommers snijden, een heldere, repetitieve opdracht.

Wiens job zou je voor een dag willen overnemen?

AUSSEMS: De monteur van een talentenjacht. De juiste, ondersteunende nummers kiezen bij extreme emoties en dat perfect timen is een kunst op zich. Als ik merk dat dat allemaal goed zit, kan ik soms een seconde niet meer ademen van enthousiasme.

Welk nieuws maakte je onlangs nog kwaad of triest?

AUSSEMS: Een meisje vertelde me in een bericht hoe ze al jaren verzwijgt dat ze op vrouwen valt, omdat haar ouders vaak homofobe uitspraken uitkramen. Het feit dat je zoiets niet kunt vertellen aan de mensen die je het liefst ziet, de mensen waarbij je net veilig en helemaal jezelf moet kunnen zijn. Hartverscheurend.

Van welke gewoonte wil je zo snel mogelijk af?

AUSSEMS: Tig keer checken of de deur op slot is, of het gasvuur wel uit staat. En ik heb ook een heilige schrik om me te overslapen. Dus zet ik elke nacht dertig wekkers en controleer ik ook dertig keer of ze wel allemaal zullen afgaan.

Wat is jouw dierbaarste bezit?

AUSSEMS: Foto's van vroeger of zelfs maar een dag geleden. Ik kan zo intens en langdurig nostalgisch zijn. De foto's van mijn overleden mama zijn van de weinige dingen die ik nog van haar heb. Ik heb er een waarop ze met haar ogen toe naar me aan het luisteren is, vlak naast me. Ik durf daar nooit te lang naar te staren, om hem niet kapot te kijken.

En wat is het domste dat je ooit gekocht hebt?

AUSSEMS: Niet per se hét domste, maar: een strak kleedje. Alsof ik dat ooit zou dragen. Het past niet bij wie ik ben, het voelt als in een te kleine schoen stappen die je niet eens mooi vindt. Vroeger heb ik mezelf altijd verplicht om er vrouwelijker uit te zien, maar nu weet ik meer dan ooit dat het niet nodig is.

Met welk obscuur weetje pak je graag uit?

AUSSEMS: Wist je dat je aan de voeten van een vrouw kunt zien of ze haar orgasme faket of niet? Je moet erop letten of ze haar tenen naar binnen krult. Als ze dat niet doet, heb je haar door.