Porn in the USA: wat 2017 brengt voor bingewatchers

Moet u niet verwachten in 2017: De dag, de reeks van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu, is pas voor 2018. In de tussentijd moet u het met Chaussée d'Amour doen, dat eerder al op Play More te zien was en nu op Vier uitgezonden wordt. Verder kijken wij in het voorjaar uit naar Generatie B, een satirische Canvas-reeks van Pieter Van Hees en Joost Vandecasteele, en It's Showtime! (één), een komische reeks van Bart De Pauw over een twintiger die wil doorbreken in de showbizz. Voor dé grote fictieklepper moet u tot het najaar wachten, wanneer Tabula rasa (één) verschijnt, de nieuwe reeks van Veerle Baetens, regisseur Jakob Verbruggen en Clan-bedenkster Malin-Sarah Gozin.

Internationaal wordt het tv-jaar flink ingezet met Taboo, een Britse minireeks met Tom Hardy in de hoofdrol. Hij speelt een avonturier die terugkeert naar Engeland om zijn vader te wreken. Een gok: hij gaat die wraak niet in de rechtbank zoeken.

Voor nog meer fancy fictie moet u bij het comedydrama Big Little Lies (19 februari, HBO) zijn, een miniserie waarvan niks van de plot geweten is, maar de namen van de cast zowat alles zeggen: Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Reese Witherspoon en Shailene Woodley. Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club) staat in voor de regie.

Netflix verwacht dan weer veel van A Series of Unfortunate Events (13 januari), gebaseerd op het gelijknamige kinderboek, waarin Neil Patrick Harris loos mag gaan.

Nóg meer tv: het internet is nu al wild van The Handmaid's Tale (26 april, Hulu), een dystopische serie over een groep vrouwen die als concubines dienen voor de heersende mannenklasse. Elisabeth Moss, bekend van Mad Men, speelt de hoofdrol.

Geen zorgen: met Game of Thrones, Westworld, Fargo en Stranger Things krijgen al uw favoriete reeksen nieuwe seizoenen. Zelfs True Detective mag van HBO verderdoen. Eventueel.

Girls eindigt dan weer in 2017. U kunt nu al beginnen met afscheid nemen van New Yorks meest op zichzelf gerichte vriendengroep.

Superhelden zetten hun opmars verder in de tv-wereld met Marvels Iron Fist en The Defenders. De eerste reeks gaat over een man met een ijzeren vuist, de tweede over een groep superhelden. Nee, niet de Avengers. En ook niet de Guardians. De Defenders. Totáál andere insteek.

In elk geval: de enige superheldenserie waar we echt naar benieuwd zijn is Legion (8 februari, FX), een reeks in het X-Men-universum. Showrunner is namelijk Noah Hawley, de man achter Fargo.

Over fijne showrunners gesproken: David Simon, de man achter The Wire, keert terug met The Deuce ('ergens in 2017', HBO), een serie over de opkomst van de porno-industrie in het New York van de jaren zeventig. James Franco speelt mee. Verwacht valse snorren.

Mag u ook 'ergens in 2017' verwachten: Netflix pakt uit met Mindhunter, een FBI-reeks met David Fincher als executive producer; Godless van Steven Soderbergh; en Maniac, waarvoor showrunner Cary Fukunaga in zee ging met Emma Stone en Jonah Hill.

Reboottijd: 24 komt terug als 24, Legacy, Star Trek komt terug als Star Trek: Discovery, Top of the Lake komt terug als Top of the Lake: China Girl, De 3 wijzen komt terug als De 3 wijzen: Kobe Ilsen. Laat uw enthousiasme de vrije loop, want ook het negende seizoen van Curb Your Enthousiasm ('ergens in 2017', HBO) is aangekondigd.

Dé reboot van 2017 lijkt evenwel Twin Peaks (lente 2017, Showtime) te gaan worden. Een reeks waarvan iedereen het eerste seizoen fantastisch vond, het tweede nooit heeft uitgekeken en toch niet kan wachten om het derde te zien.

Geen log lady trouwens: Catherine Coulson, de actrice met de blok hout, overleed in 2015. Wij vinden dat erg.